Coronavirus: Gallera, 'una volta oro a patria, oggi Lombardia darà mascherine'**

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Regione Lombardia andrà avanti nella produzione 'in proprio' di mascherine. "Una volta si dava l'oro alla patria, noi cercheremo di dare mascherine alla patria e vorremmo distribuirle a tutti gli operatori sanitari, delle rsa e ai farmacisti, avendole in grande quantità". Lo dice Giulio Gallera, assessore al Welfare, in conferenza.