Coronavirus: Gualtieri, 'servono risposte nuove, anche a livello Ue'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Per affrontare l’emergenza Coronavirus servono “strumenti innovativi” a livello europeo. Lo dice a ‘La vita in diretta’ su Rai 1 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il ministro ha spiegato che il Dl approvato lunedì è un primo pacchetto di misure per il contenimento, seguirà un altro provvedimento “ad aprile” nel quale si fare ricorso a “diversi miliardi” di risorse con “i fondi europei”.