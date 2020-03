Coronavirus: Guerra, 'interesse governo attuazione dl prima possibile'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Durante la riunione "abbiamo esaminato aspetti necessari per rendere" il decreto approvato "immediatamente fruibile in tutte le scelte fondamentali che abbiamo fatto. Il nostro interesse è che questo decreto abbia un'attuazione più veloce possibile". Lo ha detto a Rainews la sottosegretaria al Mef, Cecilia Guerra, che oggi ha partecipato in videocollegamento alla riunione con il premier Giuseppe Conte.