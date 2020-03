Coronavirus: Lupi, 'democrazia essenziale, non voglio partito unico come in Cina'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Molti dicono facciamo come la Cina: io non voglio il segretario generale del Partito unico in Italia e quindi chiedo, garantendo la salute dei deputati, la possibilità che anche la Camera dei deputati in queste settimane, e quindi il Paese attraverso la Camera dei deputati, possa confrontarsi nelle maniere e nelle modalità che ci saranno sui contenuti di decreti fondamentali che vanno nei confronti dell'interesse dei cittadini, ma questo deve essere il modo con cui valorizziamo la funzione e il ruolo del Parlamento. La democrazia è un bene essenziale e dobbiamo continuare a testimoniarlo". Lo ha affermato Maurizio Lupi, di 'Noi con l'Italia', intervenendo nella breve seduta che si è svolta nel pomeriggio alla Camera.