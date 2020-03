Coronavirus: M5S, 'patto stabilità superato, Ue non usi Mes'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Con l'emergenza Covid-19 "stiamo assistendo al crollo di quell'Europa fondata a Maastricht e costruita su politiche di austerità, ovvero l’insieme delle regole che ci hanno portato in questi anni a massacrare il welfare e i sistemi sanitari nazionali, a privatizzare i servizi pubblici, ad ampliare le diseguaglianze tra ricchi e poveri e a scatenare una rovinosa competizione tra imprese. Per questo riteniamo che la sospensione del Patto di Stabilità sia soltanto il primo passo che l’Europa deve compiere per affrontare seriamente l’attuale fase e fornire risposte efficaci per gli Stati membri a livello sanitario, in primis, ma anche economico e sociale”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Esteri.

“Oltre a sancire lo stop al Patto di Stabilità – aggiungono – non bisogna utilizzare il Mes, nel cui trattato istitutivo sono previste quelle condizionalità che comprometterebbero il futuro dei nostri figli: le misure di costrizione o addirittura di subordinazione devono appartenere ormai al passato.

Oggi siamo entrati in un'epoca già completamente diversa e gli strumenti finanziari e monetari devono essere radicalmente differenti”.

“L'antidoto alla crisi passa per politiche fiscali espansive, con effetti diretti sul potere d'acquisto dei cittadini, e per l'iniezione da parte della Bce di nuova liquidità, senza più condizionalità. Adesso dalle belle parole, ribadite dal presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, bisogna passare con urgenza ai fatti gettando le basi per la costruzione di una nuova Europa” conclude la nota.