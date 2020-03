Coronavirus: Meloni, ''Cura Italia'? sembra più dl 'Arrenditi Italia'…'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Chi legge il decreto del governo capisce immediatamente che c'è un problema di mentalità: il governo non capisce che stiamo rischiando la desertificazione del sistema produttivo italiano". Lo dice Giorgia Meloni in un video sui social. "Il governo dice in buona sostanza 'metti tutti in cassa integrazione'. Più che un decreto 'Cura Italia' mi pare un decreto 'Arrenditi Italia'".