Coronavirus: Musumeci, 'tamponi a tutto il personale sanitario**

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – Il tampone per "tutti i sanitari che stanno operando in Sicilia". Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana intervenendo a L'aria che tira su La7. "Il mondo scientifico su questo tema si è diviso e questo è un messaggio negativo – dice Musumeci – Posso capire che si divide la politica ma non il mondo scientifico. Noi stiamo cominciato con i tamponi, e pensiamo di farlo nelle prossime ore, a cominciare dal personale sanitario e parasanitario, perché se qui comincia a cadere il soldato, cioè i sanitari, non sapremmo come continuare la battaglia".