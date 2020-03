Coronavirus: Occhiuto, 'misure economiche governo insufficienti' (2)

(Adnkronos) – "Noi -conclude Occhiuto- siamo responsabili, siamo solidali con il governo per le misure che riguardano la salute degli italiani; assolutamente contrari alle misure economiche dell’esecutivo che non servono a nulla: 25 miliardi di euro sono una miseria rispetto ai 550 miliardi della Germania. Dobbiamo fare di più e dobbiamo avere la capacità di chiedere all’Europa di fare il suo dovere e di stampare eurobond per mettere nel sistema economico europeo, e quindi anche in Italia, almeno 3.000 miliardi. Altrimenti la crisi non la supereremo”.