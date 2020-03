Coronavirus: per esame dl verso comm. Bilancio redigente, voto finale aula'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – A quanto si apprende, alla vigilia della capigruppo di oggi in Senato, l'orientamento che sta prevalendo nei contatti tra governo e maggioranza per quanto riguarda l'esame dei decreti Coronavirus sarebbe questo: lavorerebbe soltanto la commissione Bilancio in sede redigente (non si esclude che assistano ai lavori anche i capigruppo ma senza votare). Una strada che già ieri sera sembrava la più concreta e che si conferma nei contatti della mattinata.

La commissione Bilancio sarebbe redigente ovvero la commissione non solo esamina, ma vota articolo per articolo il testo. All'aula, quindi, spetterebbe solamente la votazione finale sul provvedimento. Si conferma anche la volontà di accorpare i decreti in un unico testo. Quanto ai tempi, i lavori inizierebbero la settimana prossima con l'obiettivo di chiudere attorno a Pasqua prevedendo tre passaggi in Parlamento.

Questo quanto riferito da fonti parlamentari della maggioranza ma le stesse fonti fanno notare che occorrerà aspettare la capigruppo con le valutazioni della presidente Elisabetta Casellati e dei gruppi di opposizione.

Infine, sull'ipotesi di commissione speciale di cui ha parlato oggi il presidente Roberto Fico, si fa sapere che al momento il tema non sarebbe stato affrontato nei contatti in corso. Inoltre sulla proposta di lavorare in commissione deliberante (ovvero l'esame si esaurisce in commissione senza il voto dell'aula) fonti parlamentari dem riferiscono che l'ipotesi non sarebbe accolta da tutti i gruppi.