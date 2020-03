Coronavirus: Rampelli, 'domani Capigruppo Camera per decidere su lavori'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Il presidente Fico sarà informato delle vostre valutazioni e comunque saranno oggetto di confronto e riflessione domani, giornata nella quale è prevista la Conferenza dei capigruppo. Con la collaborazione di tutti i presidenti dei Gruppi riusciremo a comprendere quale sarà l'andamento dei nostri lavori per i giorni a venire". Lo ha annunciato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha presieduto una breve seduta della Camera, durante la quale i deputati Maurizio Lupi di Noi con l'Italia, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Silvia Fregolent di Italia Viva e Giuseppe Basini della Lega, hanno chiesto che l'Assemblea di Montecitorio prosegua i suoi lavori anche in questo periodo di emergenza. Per ora, come annunciato sempre da Rampelli, il calendario prevede per mercoledì prossimo, 25 marzo, lo svolgimento del Question time.