Coronavirus: Ronzulli, 'per giorni Fi ha chiesto stop vendite scoperto'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Forza Italia ha chiesto per giorni di sospendere le vendite allo scoperto e da oggi parte lo stop imposto dalla Consob per fermare gli speculatori che per più di una settimana hanno indegnamente lucrato in Borsa sui risparmi degli italiani”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.