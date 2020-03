Lavoro: in Lombardia +0,8% occupati nel quarto trimestre

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Cresce l’occupazione in Lombardia negli ultimi mesi del 2019, secondo le elaborazioni di Unioncamere. Il numero di occupati in Lombardia, secondo le stime di Istat, nel quarto trimestre sfiora i 4,5 milioni, registrando un aumento del +0,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. "Si chiude così un anno caratterizzato da tassi di crescita altalenanti ma comunque positivi, con incrementi più significativi nel primo e nel terzo trimestre, che determinano una variazione media annua pari al +1,3%, una velocità di crescita superiore alla media nazionale (+0,6% nel 2019).

L’occupazione aumenta non solo in valore assoluto ma anche in rapporto alla popolazione attiva, con un tasso che nel quarto trimestre sale al 68,5%, sui livelli massimi che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno.

La crescita dell’occupazione nel 2019 ha riguardato soprattutto i contratti a tempo indeterminato (+1,5%) e il part time (+2,7%), riflettendo le strategie di adattamento delle imprese alle modifiche intervenute nella legislazione del mercato del lavoro.

L’incremento è stato più significativo per le donne che non per gli uomini, mentre l’aumento dei lavoratori più giovani e più maturi ha fatto da contraltare al calo degli occupati nella fascia intermedia, penalizzati dell’evoluzione demografica della popolazione.