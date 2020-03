Lombardia: Commissione Sanità si riunisce domani in videoconferenza

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – La Commissione Sanità di Regione Lombardia si riunisce domani. "In un momento di emergenza sanitaria come questo, è fondamentale che le attività della Commissione Sanità di Regione Lombardia non si fermino. E che gli argomenti discussi e le decisioni prese vengano subito comunicati in tempo reale ai cittadini, grazie alla velocità del web e dei social media”, spiega Emanuele Monti (Lega), presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia.

“Le sedute della III Commissione andranno avanti con cadenza settimanale in tutta sicurezza per i consiglieri e i tecnici, dal momento che si svolgerà in videoconferenza. Una modalità che ci consentirà anche di collegarci, di volta in volta, con gli ospedali del territorio lombardo, per prendere visione delle situazioni più difficili”.

La prossima riunione si svolgerà domani, nella tarda mattinata, con l'intervento da parte dell'assessore Gallera per gli ultimi aggiornamenti, in stretto contatto con l'unità di crisi.

Alle 14, a seduta conclusa, "aggiornerò attraverso la diretta Facebook i cittadini su quanto appena discusso e deciso in Commissione", spiega Monti.