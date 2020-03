A2a: Comune Milano incasserà 60 mln dividendi

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – Il Comune di Milano, che possiede il 25% di A2A, incasserà circa 60 milioni di dividendi dalla multiutility quest'anno. Il cda del gruppo, partecipato anche dal Comune di Brescia con la stessa quota, proporrà all'assemblea un dividendo ordinario di 0,0775 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che corrisponde a un monte dividendi pari a circa 241 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto all’esercizio precedente. L'adunanza dei soci sarà convocata entro l'11 giugno, con data stacco, al più tardi, il 15 giugno.