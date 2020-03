Coronavirus: Comune Palermo attivo supporto psicologico per donne in attesa e neo mamme

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) – Un servizio di sostegno psicologico telefonico gratuito sul Coronavirus per neo-mamme e donne in gravidanza è attivo da oggi sul sito Portale Scuola del Comune di Palermo dedicato al sostegno genitoriale. L’esperta Violetta Sieli, psicologa ed educatrice pre e post natale, si è resa disponibile per consulenze gratuite, attraverso incontri telefonici con le interessate che possono essere chiesti, dalle 10 alle 17, chiamando il numero 339.7037940. "Abbiamo accolto la proposta perché pensiamo che le future mamme e le neo-mamme possano avere bisogno di un supporto per superare stati d’animo dominati dai timori causati dalla pandemia – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Scuola Giovanna Marano – Un aiuto per affrontare la nuova condizione sanitaria, causata dalle norme di prevenzione dalla pandemia per chi si appresta a partorire in queste settimane può essere importante".

"Viviamo un momento straordinario, di fronte al quale è indispensabile imparare ad attivare le nostre energie positive contro le tensioni, il senso di isolamento o i disturbi di ansia dovuti alla diffusione del Covid19 – afferma la psicologa Violetta Sieli – L’incertezza, i pensieri negativi e la paura possono essere gestiti. Per questo ho voluto offrire il mio impegno con l’obiettivo di stare al fianco di donne in gravidanza e neo-mamme che si possono sentire particolarmente fragili".