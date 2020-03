Coronavirus: conferenze stampa Conte in streaming, stop giornalisti in sala**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Arriva la stretta anche sulle conferenze stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per contenere e contrastare l'epidemia del Covid-19. Da ora in poi verranno trasmesse solo in streaming, sui canali YouTube di Palazzo Chigi e del sito del governo (www.governo.it). I giornalisti non saranno più in sala stampa, ma collegati in video da remoto per sottoporre le domande al premier.