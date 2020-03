Coronavirus: Crimi, 'commissioni in deliberante e discutere di voto telematico'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – L'emergenza coronavirus è un'"occasione per cominciare a discutere veramente di voto telematico" in Parlamento. Lo dice Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di 'Agorà' su Raitre, secondo il quale "riunirsi è essenziale" utilizzando "accorgimenti" come il "voto scaglionato". Crimi inoltre ricorda che "le commissioni hanno la facoltà di votare in deliberante".