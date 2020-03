Coronavirus: Ferri, 'decreto non faccia impazzire famiglie e imprese'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Provvedimento che ha tanti punti positivi e che dà risposte concrete ma che ha anche qualche punto debole. Certamente va riconsiderata la posizione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, che sono risorse del Paese ma non che sono stati considerati in modo corretto ed equo. Sono contento che alcuni esponenti del governo abbiano preso le distanze dall’idea del presidente dell’Inps Tridico del Click Day, proposta che umilia ancora di più e che non appare seria". Lo afferma il deputato di Italia viva Cosimo Maria Ferri.

"Va, invece garantita, per le misure introdotte dal decreto, la massima semplificazione. Non facciamo 'impazzire famiglie ed imprese', già in difficoltà, con la burocrazia", conclude.