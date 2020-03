Coronavirus: Fontana, 'se cittadini non capiscono sarà lenta agonia'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – Quello di restare a casa è un sacrificio "che non è così grave ma è importate perché è l'unico mezzo per interrompere il contagio. Se il cittadino non capisce il principio purtroppo questa sarà un'agonia lenta che chissà quando finirà perché il contagio continuerà a trasferirsi". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Pomeriggio Cinque.