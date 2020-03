Coronavirus: Le Maire, 'se unita zona euro più forte altrimenti scomparirà'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "O la zona euro reagirà in modo unito alla crisi economico e ne uscirà più forte oppure reagirà in ordine sparso e scomparirà". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire parlando all'Assemblée Nationale, la Camera dei deputati francese. "La nostra responsabilità supera quindi le sole questioni economiche e finanziarie. Ne va del futuro politico del nostro continente", conclude Le Maire. "Ci batteremo per arrivare delle soluzioni congiunte" con i nostri partner europei, sottolinea il ministro.