Coronavirus: Mattarella, 'collaborazione e solidarietà tra Stati e popoli'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia la comunità internazionale" è chiamata "a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli Stati e tra i popoli", aderendo così "all’esigente messaggio di attenzione ai più vulnerabili" che Papa Francesco "propone con instancabile determinazione all’umanità tutta". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Sommo Pontefice in occasione del settimo anniversario di inizio pontificato. (segue)