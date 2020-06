Palermo, 19 mar. (Adnkronos) – "Dopo il famoso allarme derivato dal provvedimento del governo sono arrivate oltre 31 mila persone, almeno queste quelle che si sono autocertifcate. Non solo dal Nord Italia. Non sappiamo se tutti hanno osservato i protocolli. Voglio sperare di si'.

Per questo ho chiesto e ottenuto dai ministri Trasporti e Salute provvedimenti restrittivi per l'ingresso in Sicilia". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Mattino 5.