Coronavirus: Musumeci, 'orgogliosi di avere ospitato in Sicilia contagiati dal Nord'

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) – "Siamo orgogliosi di avere ricevuto malati di Coronavirus dal Nord Italia. Il Nord è parte integrante della nazione italiana e noi siamo orgogliosi di essere isolani ma abbiamo consapevolezza di fare parte di una nazione. Ecco perché in questo momento se possiamo essere d'aiuto lo facciamo ben volentieri. E sappiamo anche che se il Nord potesse fare qualcosa per noi lo farebbe". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Mattino 5. "Stiamo lavorando per contenere la diffusione del virus – ha aggiunto il governatore – c'è anche molto fatalismo tra i nostri anziani. Ecco perché bisogna stare attenti. Un detto siciliano recita 'come finisce si cunta', cioè come finirà sarà raccontata. Ma come finisce non dipende dal fato, ma dipende da noi.

E potremo raccontarla".