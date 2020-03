Coronavirus, Pregliasco: "Indispensabile prorogare chiusura scuole"

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – "La proroga della chiusura delle scuole è indispensabile. Siamo ancora nella fase di crescita dell'epidemia in Italia e occorre tenere duro. Non possiamo mollare". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, , secondo la quale si andrà nella direzione di prorogare lo stop dopo il 3 aprile. "Siamo in una fase di crescita, anche se nelle Regioni del Centro-Sud sembra di vedere una crescita lenta, e questo fa ben sperare".

"Timidi segnali che – insiste Pregliasco – fanno ben sperare. Ora però occorre tenere duro". Quanto alla questione dei tamponi, "vanno fatti di più ma con una strategia, individuando gli ambiti territoriali in cui sono più utili o situazioni di rischio, quali ad esempio quelle degli operatori sanitari, conclude".