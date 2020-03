Coronavirus: Sereni, 'Paesi Ue adottano nostro modello, bene Bce'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Mi pare sempre più chiara e forte l’esigenza di affrontare l’emergenza del Covid 19 su scala europea, e questo è molto positivo: sarà il tema principale al centro del Consiglio affari europei della prossima settimana”. Lo dichiara in una intervista a Formiche.net la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni, che aggiunge: “Anche altri Paesi stanno iniziando a vivere la nostra stessa situazione sulla diffusione del virus e anche loro debbono occuparsi del rientro dei loro cittadini dall’estero”.

“Abbiamo salutato con grande sollievo la decisione della Bce – prosegue Sereni – e siamo convinti che sia anche il frutto del lavoro del nostro governo in questi giorni. Ma non è l’unica decisione europea importante: se da una parte c’è il coordinamento europeo per affrontare l’emergenza con l’affermarsi del modello italiano nel resto d’Europa, dall’altra c’è il tema dell’impatto economico".

"La Commissione europea ha messo risorse a disposizione – che non sono tantissime né nuove ma è un budget specificatamente pensato per iniziative economiche a sostegno dell’emergenza del coronavirus.

L’Eurogruppo ha dato sempre risposte positive e le ultime riunioni hanno dimostrato la consapevolezza dei ministri di intervenire significativamente. Si può fare con i bilanci nazionali, e questo è già chiaro visto che siamo già oltre il Patto di stabilità”.