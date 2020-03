Enel: dividendo proposto per 2019 di 0,328 euro**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2019 è pari a 0,328 euro per azione (di cui 0,16 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2020). Lo rende noto l'Enel precisando che il Cda ha inoltre convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 14 maggio 2020, in unica convocazione, conferendo al Presidente il potere di individuare le relative modalità di svolgimento in funzione dell’evolversi dell’emergenza da Covid-19 e di quanto disposto in materia di svolgimento delle assemblee di società dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.