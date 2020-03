Lavoro: Mattarella, 'impegno riformatore Marco Biagi patrimonio prezioso'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "A diciotto anni dal brutale assassinio, le qualità di studioso di Marco Biagi e il suo appassionato impegno riformatore costituiscono un patrimonio prezioso". Lo afferma in una dichiarazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "In questa giornata di memoria rivolgo anzitutto il pensiero alla signora Marina Orlandi Biagi, ai figli, agli amici e a quanti hanno continuato in questi anni ad approfondire la ricerca, nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, e a camminare sul solco dell’impegno civile di Marco Biagi. A tutti desidero esprimerei sensi della mia solidarietà".

"Marco Biagi fu individuato come bersaglio da una banda brigatista, priva di legami con la società e ancor più esasperata nel delirio ideologico. Come lui, altri intellettuali e docenti vennero barbaramente uccisi.

Biagi aveva in comune con Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli, Massimo D’Antona, la capacità di dialogo, di collegamento, di mediazione tra società, cultura e istituzioni. Uomini che desideravano partecipare alla vita civile, fornendo il contributo delle loro conoscenze e delle loro convinzioni. Uomini -conclude Mattarella- aperti al confronto, consapevoli della difficoltà di contemperare i molteplici interessi in campo e tuttavia protesi a un cambiamento capace di generare progresso per l’intera società".