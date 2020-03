M9 – Museo del '900 di Mestre aderisce a campagna #iorestoacasa

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – M9 – Museo del ’900 di Mestre porta i suoi contenuti a domicilio e continua a raccontare il “secolo breve” mostrando le sue sezioni e le sue attività attraverso i canali social, proponendo appuntamenti inediti e interattivi on line per tutti i visitatori virtuali, grandi e piccini, appassionati e curiosi ma anche studenti, docenti e famiglie che in questi giorni sono a casa.

Il Museo, chiuso fino al 3 aprile in base a quanto stabilito dal Dpcm, aderisce alla campagna #iorestoacasa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19 con diverse iniziative. Tra queste le dirette di M9, trasmesse ogni venerdì pomeriggio dalle pagine social del Museo, e dedicate all’approfondimento di alcune sezioni museali scelte dagli utenti di instagram e facebook attraverso sondaggi dedicati, alla riscoperta delle lezioni tenute dai massimi storici italiani nell’Auditorium Cesare De Michelis in occasione delle rassegne “Capire il ’900”, con cui il Museo porta avanti la sua attività di public history, all’indagine su momenti della storia del Novecento che ricordano la straordinarietà di questo periodo.

Queste pillole di storia del Novecento sono offerte dal team di storici di M9, pronti a rispondere alle domande che giungono dagli utenti sempre in diretta via social.

Non solo, attraverso le pagine social, M9 prosegue il suo impegno nella diffusione della cultura pubblicando quotidianamente curiosità, video e foto degli allestimenti delle mostre, permanente e temporanea, che proiettano il pubblico all’interno del Museo. Una particolare attenzione viene dedicata agli archivi che hanno fornito i materiali audiovisivi, alla base delle installazioni di M9: ogni settimana il Museo svela un archivio o un fondo per guidare gli utenti in un viaggio alla scoperta del patrimonio audiovisivo italiano.

Inoltre M Children propone video di attività didattiche laboratoriali, che famiglie e insegnanti hanno la possibilità di realizzare insieme ai bambini o per i piccoli alunni stando comodamente a casa.

In particolare, sui canali social, M Children, spazio multimediale interattivo rivolto a scuole e famiglie, officina di progetti, ricerche, idee, sfide, che propone strategie di insegnamento innovative, corsi di formazione per docenti, percorsi educativi e laboratori didattici, lancia M Children Smart.

A partire da questa settimana, lo staff di M Children diventa protagonista di video “tutorial” che incentivano lo svolgimento di attività laboratoriali dedicate alle forme, pensate per bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, la prima e la seconda classe della scuola primaria, e alla Mail Art, rivolte invece ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. I partecipanti ai laboratori delle forme hanno la possibilità di inviare le foto dei lavori realizzati e vederli condivisi e ripostati sui profili social di M Children.

Da oggi e per quattro settimane, sempre sui propri canali social, M Children sfida i piccoli appassionati di costruzioni con MC Challenge, un contest rivolto alle famiglie e alle scuole secondarie di I grado.

Ogni settimana viene lanciato un tema specifico e viene chiesto ai bambini di provare a mettersi in gioco costruendo, a colpi di fantasia e creatività, con i propri mattoncini, un personaggio legato al tema. Ogni settimana le migliori creazioni saranno condivise su Facebook con l'hashtag #MCChallenge e premiate. Per partecipare i genitori o gli insegnanti possono inviare una foto delle creazioni dei loro piccoli tramite whatsapp al numero 334 7093012 o via mail a prenotazioni@mchildren.it. I materiali per lo svolgimento delle attività laboratoriali previste nell’ambito di M Children Smart sono scaricabili dal sito .