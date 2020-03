Coronavirus: 210 pazienti ricoverati in Sicilia, 25 guariti

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) – Sono 210 i pazienti positivi al Covid-19 attualmente ricoverati in Sicilia: 27 sono a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, uno ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani. Quarantadue sono in terapia intensiva (ieri erano 36), mentre 169 in isolamento domiciliare (ieri erano 142). Cresce, però, il numero dei guariti: 25 (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa). Quattro, invece, i pazienti deceduti. Attualmente risultano positive 379 persone in Sicilia. A fornire il dato è la Presidenza della Regione siciliana. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.