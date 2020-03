Coronavirus: Calderoli, 'finita quarantena, tampone negativo'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Dato che nei giorni scorsi aveva avuto risalto, mio malgrado, la notizia della mia auto-quarantena, a questo punto ritengo giusto fornire un aggiornamento a riguardo. Come ho già spiegato diciassette giorni fa ho incontrato, anche se a distanza, una persona che successivamente ha manifestato i sintomi della malattia del Covid19". Lo spiega Roberto Calderoli della Lega.

"Non appena appreso della sua positività al tampone mi sono messo immediatamente in auto quarantena per rispetto della salute altrui. Decorse le due settimane dal momento dell'incontro con questo soggetto positivo l’altro ieri, il 15° giorno, mi sono sottoposto al tampone: anche se sono stato e sto sempre bene, per ulteriore scrupolo e per non rappresentare un rischio per gli altri, ho ritenuto di farlo.

"Questa mattina ho ricevuto il risultato: negativo.

Un grazie a tutti coloro che hanno voluto essermi vicino in questi momenti. Teniamo duro, tutti, e andiamo avanti", conclude.