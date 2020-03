Coronavirus: Galassi (Api), '25 mld non bastano, serve un nuovo piano Marshall'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – Le misure previste dal decreto Cura Italia "non sono già più sufficienti. Abbiamo apprezzato, da un lato, l’operato del governo, che ha recepito all’interno del provvedimento alcune delle istanze per le quali abbiamo lottato fermamente. Dall’altro, siamo tutti consapevoli del fatto che i 25 miliardi stanziati non basteranno per contrastare il devastante impatto economico che, l’emergenza coronavirus, avrà sulle piccole e medie imprese impegnate, ora più che mai, con tutte le loro forze, a cercare di contenere i danni e nella tenuta dell’azienda". Lo afferma Paolo Galassi, presidente di Api, l'associazione della media e piccola industria della Lombardia.

Inoltre, continua Galassi, "i fondi devono essere incrementati e allocati seguendo una precisa strategia a medio/lungo termine: occorre varare un nuovo piano Marshall, che immetta grande liquidità nel Paese per far ripartire gli ingranaggi, che definisca una politica industriale e dia avvio alle grandi opere, che delinei interventi mirati per la ricostruzione e il rilancio dell’economia, a partire da rateizzazioni fiscali e meccanismi di compensazione, e faccia leva su tutte quelle misure necessarie per far fronte ai rilevanti cali della domanda e, quindi, di fatturato delle imprese.

Ma vanno anche previsti, ad esempio, ulteriori indennizzi alle imprese per i danni subiti".