Coronavirus: Gallera a Cremona per ospedale da campo, 'giornata più bella'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – "Per noi è una delle giornate più belle, un raggio di sole dopo un mese. Esattamente un mese fa avevamo la notizia del primo positivo, in un mese siamo a 19mila positivi, perdiamo il conto". Così l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, a Cremona per l'inaugurazione dell'ospedale da campo da circa 60 posti letto, allestito dalla Ong americana Samaritan’s Purse, appartenente alla chiesa evangelica.

"E' la prima volta che sono in un ospedale dall'inizio di tutto, ringrazio medici e infermieri che in questi presidi di frontiera stanno resistendo con denti e unghie", aggiunge.