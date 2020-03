Coronavirus: Gallera, numero morti e contagiati maggiore dei nostri conteggi (2)

(Adnkronos) – Secondo Gallera, "la situazione è così in tutta Italia", i contagiati superano quelli che si riescono a mappare, e così i morti.

"La prima settimana – ricostruisce – noi abbiamo fatto tamponi a tappeto, e siamo stati accusati da tutti di farne troppi. Allora l'Istituto superiore di sanità ha emanato linee guida per farli fare solo a coloro che hanno una polmonite o sintomi da polmonite a prescindere da dove arrivano, ma c'è sicuramente una serie di persone che sul territorio per la velocità del virus e per alcune condizioni pregresse sicuramente non viene mappata e probabilmente anche molte persone anziane".