Coronavirus: Gallera, 'ordinati 1,5 mln tamponi, fatti 60mila'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – "Ne abbiamo tantissimi di tamponi: ne abbiamo fatti 60mila e ne abbiamo ordinati 1,5 milioni". Lo precisa l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, ad Agorà, su Rai Tre. "Noi di tamponi ne abbiamo, se un'azienda li vende a qualcun altro ben venga, è pur sempre Made in Italy", aggiunge, riferendosi alla multinazionale italiana di Brescia che produce tamponi per il Covid19 e ne ha venduti 500mila negli Stati Uniti e oltre un milione in Italia.