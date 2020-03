Coronavirus: Scilipoti, 'se qualcuno ha creato virus in laboratorio parli'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Ho letto con molto interesse le dichiarazioni del cardinale dello Sri Lanka Ranjit e di don Gianni Sini sul Coronavirus come prodotto dalla mano dell'uomo in un laboratorio. Il porporato è andato oltre chiedendo una indagine dell' Onu per genocidio. Allo stato attuale non sappiamo con certezza e con prove se questo virus è stato davvero creato dalla mano dell' uomo, tuttavia ci sono elementi che lo lasciano dedurre. Ci porti a meditare il fatto, non secondario, che proprio dalla Cina si ripete che non è escluso un virus di ritorno: come fanno a saperlo?" Lo afferma l'ex parlamentare di Forza Italia Domenico Scilipoti, presidente di Unione cristiana.

"Allora -aggiunge- in ottica di credente invoco Dio affinché chi ha costruito (non sappiamo in quale perverso laboratorio del mondo e per quale motivazione) abbia un barlume di coscienza, parli ed aiuti a dire come ha lavorato e su che cosa, che strada ha seguito.

In chiave laica, affinché in queste menti vi sia una crisi di rigetto, davanti a tanti morti e possa aiutare. Chi sa parli ed aiuti".