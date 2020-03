Coronavirus: Siracusano (Fi), 'cura Italia in parlamento va stravolto'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Forza Italia si sta confermando una forza politica che antepone a tutto gli interessi del Paese. Per questa ragione, seguendo la linea del presidente Berlusconi, stiamo già lavorando per preparare le nostre proposte emendative al decreto ‘Cura Italia’. Il governo ha approvato un provvedimento largamente insufficiente, che non risolve i problemi e che andrà stravolto durante il suo passaggio parlamentare". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"Noi -aggiunge- siamo facendo la nostra parte e lavoreremo senza risparmiarci per dare le risposte che gli italiani si aspettano. Speriamo che il governo, dopo i continui scivoloni di queste settimane, si dimostri umile e collaborativo”.