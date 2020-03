Coronavirus: sorpresi in strada a spacciare, 3 denunciati a Palermo

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) – Un 34enne, un 18enne e un 20enne, tutti palermitani, sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione ai fini si spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle norme per contenere il contagio del Coronavirus i militari della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno sorpreso i tre fuori dalle loro abitazioni senza alcun motivo e sono stati così denunciati. Durante la perquisizione personale e veicolare sono stati trovati anche 7 grammi di cocaina, già divisa in dosi, di cui hanno cercato di disfarsi all’atto del controllo.