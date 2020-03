Intesa Sanpaolo-Bper, rivisto corrispettivo per cessione ramo nuovo gruppo con Ubi

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – E' stato modificato l’accordo vincolante sottoscritto da Intesa Sanpaolo e Bper Banca sulla cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del gruppo risultante dall’operazione di aggregazione con Ubi Banca e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela. Il previsto corrispettivo in denaro è stato rideterminato in un importo pari al minore tra l’importo precedentemente concordato, ossia il 55% del patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 del ramo, e l’80% del multiplo implicito pagato da Intesa Sanpaolo per il patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 di Ubi Banca.