Mafia: Cgil Palermo ricorda vittime strage Portella e sindacalisti, foto su social

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) – La Cgil Palermo ricorderà domani, in occasione della Giornata internazionale di commemorazione di tutte le vittime innocenti di mafia, anche quelle della strage di Portella della Ginestra e tutti i sindacalisti uccisi da Cosa nostra. Lo farà pubblicando sui social un'immagine con un messaggio evocativo, per chiedere di non abbassare mai la guardia nella lotta contro tutte le mafie e tenere viva la memoria collettiva. "Nonostante l’inedita e drammatica situazione che tutti stiamo vivendo – dice il segretario generale Cgil Palermo, Enzo Campo -, riteniamo giusto e doveroso commemorare tutte le vittime innocenti barbaramente uccise dalla criminalità organizzata. Quest’anno Libera aveva individuato Palermo quale città ospite della manifestazione nazionale. L’emergenza Coronavirus ha imposto lo spostamento dell’evento al 23 e 24 ottobre prossimi".

"Ciò nonostante riteniamo fondamentale dare un segno tangibile del nostro impegno in ricordo delle tante vittime innocenti, pur se in modo virtuale, postando delle immagini sui social", aggiunge Campo.

Il suggerimento, su proposta della Cgil e di Libera, è quello di scattare una foto per dare centralità a tutte le vittime cadute per mano mafiosa e il suo particolare ricordo la Cgil Palermo vuole dedicarlo alle vittime della strage di Portella della Ginestra e a tutti i dirigenti sindacali uccisi dalla mafia. La foto può essere caricata su fb come foto profilo e, seguendo le indicazioni del link http://www.cgil.it/21-marzo-cgil-e-libera-sui-social-il-ricordo-delle-vittime-innocenti-di-mafia/, può essere aggiunto il 'motivo' che fa riferimento alla Giornata del 21 marzo. "Se saremo in tanti – dice la Cgil Palermo – faremo sì che, nonostante tutto, questa giornata non passi sotto silenzio e che diventi un momento collettivo di esercizio della memoria e di testimonianza del nostro impegno a favore della legalità".