Nasce Italiaonline Gaming

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Italiaonline, la più grande internet company italiana, crea la nuova business unit Italiaonline Gaming, con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi di intrattenimento online a elevati standard qualitativi e di sicurezza. L’azienda debutta così nel mondo del gaming, che, come spiega il Ceo Roberto Giacchi "è un settore con numeri in forte crescita e di conseguenza di grande interesse per Italiaonline. Questa iniziativa ci consentirà pertanto di aggiungere una ulteriore area di sviluppo e di diversificazione dei nostri ricavi, in particolare per quelli legati alla gestione delle transazioni online".

Il primo servizio lanciato è LiberoGioco, sito che permette di usufruire, tramite registrazione e apertura di un conto di gioco, di due categorie di gaming: e scommesse sportive, dal calcio alla pallacanestro alla Formula 1 e altri sport ancora, sia in modalità pre-match che dal vivo, con la possibilità di seguire anche più eventi sportivi nel corso della giornata prescelta; giochi di sorte, raggruppati in un’area dedicata del sito: sono giochi di intrattenimento leggero, popolari in rete, arricchiti da giochi di lotteria su base numerica.

Il servizio LiberoGioco nasce a seguito dell’acquisizione da parte di Italiaonline Gaming della concessione n.15220 per il gioco a distanza.

Con l’apertura dell’account e l’invio di un documento di identità valido, si può iniziare a fruire dei servizi offerti versando un credito per aprire il conto di gioco, che sarà alimentato dalle potenziali vincite e/o da un nuovo versamento.

LiberoGioco è un servizio che si posiziona ai massimi standard per quanto concerne il “gioco responsabile”, tramite – ad esempio – l’impostazione obbligatoria dei limiti di gioco e di ricarica settimanale in fase di iscrizione e la possibilità di attivare una procedura di autoesclusione dal gioco. Inoltre, da ogni pagina del sito è accessibile una sezione che invita al gioco responsabile. L’offerta dei servizi Italiaonline Gaming non è limitata a LiberoGioco, ma tocca il mondo dei casual games e hyper casual games, popolarissimi specie tra i più giovani.

Oggi c’è stato anche il lancio di LiberoFun, portale che racchiude i casual games più in voga e fruibili gratuitamente in ogni momento.

Le caratteristiche di questi giochi sono la facilità di utilizzo e la fruizione breve, particolarmente adatta quando si è in mobilità, che li rendono perfetti per intrattenere chi è alla ricerca di momenti di svago online.

Inoltre, è stata da poco lanciata Hole Time!, un’app di hyper casual games realizzata dalla società del gruppo Moqu Adv: è un gioco che simula la pulizia di un’isola da una serie di oggetti e che a breve sarà oggetto di campagne di acquisizione soprattutto nei mercati esteri. La modalità di gioco è gratuita, scaricando l’app da Google Play store o da Apple store.

"Con questa nuova business unit entriamo in un mercato, come quello del gaming, che ha numeri interessanti ed è ideale per l’ampliamento dell’offerta di servizi alla nostra audience", ha commentato Francesco Mastantuoni, Ceo di Italiaonline Gaming.

"Nel settore del gioco puntiamo a offrire servizi di qualità e con particolare attenzione al gioco responsabile.

L’obiettivo è quello di ampliare ancor più il nostro segmento consumer, anche bussando al mercato estero come faremo con la promozione della nostra app di hyper casual games".