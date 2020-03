Coronavirus: Arcuri, '50 mln per aziende che riconvertono in produzione mascherine'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Da domani sarà operativo un nuovo incentivo, introdotto dal governo, sarà gestito da Invitalia. Il governo ha messo a disposizione 50 milioni per le aziende italiane che vogliono riconvertire la produzione per iniziare a produrre dispositivi di protezione individuale che tanto ci servono". Lo dice Domenico Arcui a In Mezz'ora in Più.