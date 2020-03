Coronavirus: Arcuri, 'in 4 giorni donati 250 mln da aziende grandi e piccole'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Noi abbiamo un sostegno straordinario dalle aziende italiane: in 4 grioni su conto aperto per le donazioni, grandi aziende e grandi banche, ma anche piccole aziende e semplici cittadini hanno versato 250 milioni che si servono ad arricchire la dimensione e la nostra capacità di comprare" mascherine e ventilatori'. Lo dice Domenico Arcuri a In Mezz'ora in Più.