Coronavirus: Bertolaso, 'entro 7 giorni apertura 4 moduli ospedale Fiera'

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – "C'è un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che entro la fine della prossima settimana siamo ottimisti nell'immaginare l'apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione che poi andrà avanti fino ad arrivare ad oltre 250 letti". Così in un video, Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana, spiega le prossime tappe dell'ospedale che nascerà in Fiera Milano per rispondere all'emergenza coronavirus.