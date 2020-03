Coronavirus: Burioni, 'dati terribili figli della settimana di aperitivi e vacanze di sci'

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – "Noi viviamo in una situazione molto frustrante, vediamo i risultati del nostro comportamento di oggi solo tra 14 giorni. I dati terribili che ci hanno inseguito e terrorizzato la scorsa settimana sono figli di quella settimana dell'8 marzo, così poco avveduta, in cui tutti sono andati a sciare, chi al museo e chi all'aperitivo". Lo ha detto Roberto Burioni, virologo, intervenendo a Che tempo che fa di Fabio Fazio. "Poi, purtroppo, le imprudenze nel campo medico si pagano – dice -il virus non si trasmette da solo. Ha bisogno dei nostri comportamenti, ma oggi possiamo dire che abbiamo un primo segno che i nostri sacrifici non sono inutili".