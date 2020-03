Coronavirus: Capitanio (Lega), 'legame con 5g?Conte cacci suo consulente Pauli'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "E' vergognoso che il consulente economico di Conte, Gunter Pauli, ipotizzi un legame tra Coronavirus e 5g, evidenziando in un Tweet la diffusione della nuova tecnologia a Wuhan e nel Nord Italia senza ovviamente alcuna evidenza scientifica". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Trasporti, Poste e Tlc e Segretario della Vigilanza Rai.

"Pauli non è nuovo a queste assurdità, ma è delinquenziale giocare con i social mentre ogni giorno contiamo centinaia di morti. Conte lo cacci subito da Palazzo Chigi e il ministro Pisano intervenga per spiegare che se fossimo stati meno arretrati dal punto di vista tecnologico forse avremmo supportato meglio smart working, e-learning e forse anche il tracking del virus. Abbiamo un ministro all'Innovazione che dice di usare internet con parsimonia e un consulente che dipinge il 5g come la peste: c'è davvero da preoccuparsi".