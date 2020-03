Coronavirus: decreto, consentite attività impianti a ciclo continuo

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente". E' quanto si legge nel Dpcm pubblicato stasera in G.U. con la nuova stretta del governo per arginare il Covid-19.