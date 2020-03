Coronavirus: decreto, servizi essenziali garantiti, resta stop musei e scuole

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali" dall'ultima stretta decisa dal Dpcm pubblicato stasera in G.U. "Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti", si legge nel testo.