Coronavirus: Fico, 'Conte mi ha dato piena disponibilità a venire in Aula'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Voglio sottolineare che nelle fasi emergenziali, come quella che stiamo vivendo, la funzione di controllo del Parlamento e il confronto con l'esecutivo diventano importantissimi. E' per questo che oltre al question time ho chiesto un’informativa del presidente del Consiglio in Aula la prossima settimana. Ho appena parlato col presidente Conte che mi ha dato la sua piena e immediata disponibilità". Lo scrive su Fb il presidente della Camera, Roberto Fico.