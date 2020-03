Coronavirus: Fico, 'purtroppo alcuni casi positivi, per questo ridotto lavori'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Purtroppo abbiamo avuto alcuni casi di deputati positivi, e abbiamo di conseguenza adottato le misure prescritte dalle autorità sanitarie per le persone che sono state in stretto contatto con loro. E’ per questo che abbiamo ridotto i lavori d’aula e di commissione negli ultimi giorni. È normale". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Dopodiché nei giorni scorsi ho convocato una riunione dei capigruppo in teleconferenza per fare insieme il punto della situazione e programmare l’attività".