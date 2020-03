Coronavirus: Mattarella, 'anziani punto riferimento per vita quotidiana'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la generazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alla lettera inviatagli dall'omologo tedesco Frank Walter Steinmeier.